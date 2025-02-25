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聯合國大會譴責俄侵烏決議案　美俄同投反對票　CNN：美國外交政策轉向 (10:39)

美國與俄羅斯周一（24日）在聯合國大會上，同時投票反對譴責俄羅斯侵略烏克蘭的決議案，不過決議仍獲大會通過。分析指出，今次是美國特朗普政府就俄羅斯與歐洲安全議題公開與盟友決裂，與過往拜登政府力撐烏克蘭的立場截然不同，美國有線新聞網絡（CNN）形容是「美國外交政策令人驚訝的轉向」。

周一正值俄烏戰爭三周年，烏方在這天早上於聯合國提出決議草案，當中要求俄羅斯撤軍、實踐全方位永久和平、承擔戰爭罪責等。大會以93票同意、18票反對、65票棄權通過，但美國卻一反過往立場投反對票，被視為是站在俄羅斯一邊。

美國又在大會上提出另一決議草案，內容包括哀悼俄烏戰爭死者、祈求盡快終戰與敦促維持永久和平，但未提及俄羅斯侵烏行為。討論時歐洲國家提出修正，包括加入「俄羅斯全面入侵烏克蘭」。修正版決議最終以93票贊成、8票反對、73票棄權獲通過。當中美國對這份由自己提出、但經修正的決議投下棄權票。

至下午的聯合國安理會會議中，美國再度提出上述決議草案，結果以10票贊成、5票棄權獲通過。美國駐聯合國代理大使Dorothy Shea表示，這是通向和平道路的重要一步。俄羅斯駐聯合國大使Vassily Nebenzia認為美國的態度轉變有建設性。（路透社／中央社／CNN）

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