習近平應約與普京通電話﹕中俄患難與共 關係不受任何第三方影響 (18:45)

普京則表示，俄方高度重視對華關係，期待同中方在新的一年保持高層交往，深化務實合作。發展對華關係是俄方著眼長遠作出的戰略選擇，絕非權宜之計，不受一時一事影響，不受外部因素干擾。當前形勢下，俄中保持密切溝通符合兩國新時代全面戰略協作伙伴關係精神，也將釋放俄中在國際事務中發揮穩定作用的積極信號。

普京介紹了俄美接觸最新情況和俄方在烏克蘭危機問題上的原則立場，表示俄方致力於消除俄烏衝突根源，達成可持續和長久的和平方案。

習近平強調，烏克蘭危機全面升級之初，他就提出解決危機的「四個應該」等基本主張。去年9月，中國同巴西一道，會同部分全球南方國家成立烏克蘭危機「和平之友」小組，為推動危機政治解決營造氛圍、積累條件。中方樂見俄羅斯及有關各方為化解危機作出積極努力。

雙方同意繼續通過各種方式保持溝通協調。

（央視新聞/新華社）