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印尼「淡馬錫」爭議中成立  透明度不足惹質疑 (18:30)

印尼國家級投資管理機構「達南塔拉」（Daya Anagata Nusantara，簡稱Danantara）周一（24日）成立，最少7間大型國營企業加入，運作方式類似新加坡的淡馬錫。該機構因透明度不足及可能有政治干預，引發爭議，學者也對機構負責人是由政治任命提出質疑。

印尼總統普拉博沃和前總統佐科、尤多約諾周一共同出席「達南塔拉」投資管理機構揭幕儀式。他們表示，政府致力於透過「達南塔拉」使國家資金能自給自足。

普拉博沃表示，「達南塔拉」不僅是一個投資機構，還是國家發展的工具，它將強化資金的管理方式。該機構是為後代子孫建立，因此「必須盡最大努力，且格外謹慎及透明地管理」。

「達南塔拉」的運作方式是仿照新加坡投資機構淡馬錫，預計管理價值超過9000億美元的國有資產，其中包括銀行、電力、石油、電信及礦業等7間大型國營企業，主要任務是強化國有資產管理，監督其股息和投資。

普拉博沃在儀式後任命投資與下游部長羅桑（Rosan Roeslani）為「達南塔拉」負責人。

美國有線新聞網絡印尼頻道（CNN Indonesia）報道，羅桑是普拉博沃的緊密盟友，總統大選期間，他擔任普拉博沃競選團隊的總主席。佐科執政時，他則是投資協調委員會（BKPM）主席。

印尼國家研究與創新署（BRIN）政治研究員瓦西斯托（Wasisto Raharjo）向中央社表示，他認為，該機構能成為印尼經濟成長和發展的力量，但同時也擔憂任命機構負責人的過程存在爭議，因恐藏有「潛在的利益衝突」。他說：「這可能會擾亂（機構的）決策過程，因為『達南塔拉』須迅速做出反應，不能拖延決策。」

另外，社交媒體上出現反對成立「達南塔拉」的聲浪，網友擔憂印尼長期的官僚主義和貪污腐敗，無法妥善管理國家資金。

印尼戰略與國際問題研究中心（CSIS）經濟組資深研究員丹尼（Deni Friawan）指出，「達南塔拉」能否讓印尼經濟受益，將取決於是否能有強而有力的監督與管理，以及足夠的透明度。他告訴中央社：「若沒有強而有力的監督和管理，它可能成為另一個管理不善的主權財富基金，使國家經濟陷入嚴重災難。」

丹尼補充，「達南塔拉」須避免政治干預，且要有一個健全的治理框架，若存在利益衝突和缺乏透明度的情況，可能會損害該機構吸引資金的合法性，也會失去民眾的支持。

（中央社）

相關字詞﹕印尼；淡馬錫；達南塔拉；國家級投資管理機構；佐科；普拉博沃；尤多約諾 透明度；編輯推介

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