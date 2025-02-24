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美國航空公司客機接「詐彈」恐嚇　戰機護航急降羅馬 (13:11)

美國航空公司（American Airlines）一架從美國紐約飛往印度新德里的班機，周日（23日）因為一宗「詐彈」恐嚇，在戰機護航下急降意大利羅馬，預計周一（24日）將繼續啟程前往印度。

這架波音787夢幻客機載有199名乘客和機組人員。消息人士稱，機組人員是在裏海上空接獲航空公司警告說有炸彈威脅，然後飛機在兩架戰機護航下於香港時間周一零時20分左右降落羅馬國際機場。美國廣播公司引述消息稱，炸彈威脅來自一封電郵，後來證實屬於虛報。

來自美國得州的機上乘客、IT顧問庫馬爾（Mahesh Kumar）接受法新社訪問時說，機師在降落前約3小時宣布，飛機將因為「可能安全關注事件」（possible security concern）改降羅馬。他說：「每個人都很害怕，大家都默不作聲，並聽從指示。」他透露，機組人員「要求我們坐好，不要起身走動」，而當時有戰機在我們附近。他還說，飛機一着陸，意大利警察就護送乘客到機場進行安檢。

美航發表聲明稱，涉事的AA292號航班因「安全因素」降落羅馬。聲明指出，羅馬執法人員已進行檢查並容許飛機起飛，待機組人員獲得法定休息時數後將於周一繼續行程。（法新社/路透社）

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