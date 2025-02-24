法露宿者偷信用卡買獎券中406萬  失主提議對半分 (03:04)

被盜信用卡的失主是來自法國南部城市圖盧茲（Toulouse）的約40歲男子尚-大衛（Jean-David）。根據《巴黎人報》（Le Parisien）報道，事件發生在2月3日，當時尚-大衛（Jean-David）回到停在圖盧茲市區的車上時，發現車子被劫，放有證件與信用卡的背包不翼而飛。

當時他立即報案，然而已有一筆52歐元的消費記錄，竊賊使用的是免按密碼的小額免簽功能。查詢消費地點，原來是距離車輛不到500米外的一間煙酒專賣店。

尚-大衛隨即到場詢問，店員表示記得有兩名露宿者裝扮的人士購買獎券，其中一張得獎了，而且是最大獎50萬歐元。尚-大衛在警局報案時接受媒體訪問時表示，「邀請盜竊者到法國彩票公司去領取他們的獎」。他說，若把這筆錢留給彩票公司實在可惜，因此他向兩名露宿者提出對分獎金的妥協方案。倘真能獲得25萬歐元，尚-大衛希望用這筆錢來還房貸。

按獎券公司規定，中獎者有30天時間兌換獎金。

（BBC/中央社）