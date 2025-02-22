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泰米價下跌　米農不滿政府援助不足　警告本月曼谷示威 (16:09)

泰國米價近期持續下跌，加上種植成本上升，觸發米農不滿。泰國政府周四（20日）推出措施試圖安撫農民，但被質疑欠缺誠意，米農警告本月內會在首都曼谷發起示威。

路透社報道，根據泰國商務部數據，本月泰國稻穀平均價格每噸約8600泰銖（約1990港元），比去年同期大跌30%。儘管在過去10年間，當局已投入數百億美元補貼，但泰國的傳統稻米種植體系仍面臨氣候變化、不可持續的農戶債務，以及創新不足等的挑戰。泰國是全球第二大大米出口國，米農是為泰黨為首的聯合政府主要支持來源，今次風波勢打擊政府的支持度。

《曼谷郵報》周三報道，來自多個府的農民當日在首相府外集會，抗議米價下跌，要求政府穩定米價。政府翌日隨即宣布總額18.9億泰銖（約4.4億港元）的支援政策，包括為農民提供延遲稻米出售的貸款、補助儲倉費，以及為稻米加工廠的儲存提供利息補貼。商務部長披差（Pichai Naripthaphan）表示，政府的目標是將米價維持在每噸8000泰銖以上。不過，農民指稻穀的生產成本已高達每噸6500泰銖，要求政府提供協助，讓米價能達到每噸1.1萬泰銖以上。

周三向政府提交要求的大城府稻農代表提提瓦特（Thitiwat Kleepmalai）說，對新措施並不滿意，「政府對農民全無誠意」。他表示，其組織正計劃聯合其他府的米農領袖，在本月內組織一場更大規模的曼谷示威活動。（路透社/中新社）

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