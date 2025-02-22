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烏效法以色列傳呼機襲擊　無人機控制器藏炸藥襲俄軍 (00:00)

《金融時報》周四（20日）引述烏克蘭官員報道，烏國國防部情報總局（GUR）仿傚以色列去年9月在黎巴嫩引爆傳呼機襲擊重創真主黨的做法，在一批送往俄軍在烏克蘭戰場使用的無人機遙控眼鏡內暗藏爆炸品，並表示行動「成功」。

報道指出，俄軍經常透過志願人士捐贈和眾籌購入和收到防護裝備、夜視鏡和無人機等裝備。參與行動的人員向《金融時報》透露，烏克蘭GUR人員在取得大量第一身視角無人機控制眼鏡後添加遙控引爆裝置，然後透過偽裝成捐贈者的志願人士將它們分發給俄軍無人機部隊。烏國官員稱，技術上在無人機控制眼鏡加入爆炸品比在傳呼機複雜，但俄軍並不多用傳呼機。烏方官員形容行動「成功」，並仍在實行中，但未知有否戰場上的俄軍遭加入爆炸品的裝置所傷。

生產和供應俄羅斯軍事設備的俄企NPP一名代表，在本月初接受俄國塔斯社（TASS）訪問時，承認有一批第一身視角無人機控制眼鏡遭破壞及放入爆炸品，在開啟時爆炸，並表示該批Skyzone Cobra X V4 FPV由一名叫羅曼（Roman）的男子交付，呼籲俄軍保持警惕。另一親俄傳媒Readovka在本月7日報道，一批第一身視角無人機控制眼鏡內被發現含有10至15克塑膠炸藥和引爆器，指一名叫羅曼的人是元兇。

（金融時報）

 

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