烏效法以色列傳呼機襲擊　無人機控制器藏炸藥襲俄軍 (00:00)

報道指出，俄軍經常透過志願人士捐贈和眾籌購入和收到防護裝備、夜視鏡和無人機等裝備。參與行動的人員向《金融時報》透露，烏克蘭GUR人員在取得大量第一身視角無人機控制眼鏡後添加遙控引爆裝置，然後透過偽裝成捐贈者的志願人士將它們分發給俄軍無人機部隊。烏國官員稱，技術上在無人機控制眼鏡加入爆炸品比在傳呼機複雜，但俄軍並不多用傳呼機。烏方官員形容行動「成功」，並仍在實行中，但未知有否戰場上的俄軍遭加入爆炸品的裝置所傷。

生產和供應俄羅斯軍事設備的俄企NPP一名代表，在本月初接受俄國塔斯社（TASS）訪問時，承認有一批第一身視角無人機控制眼鏡遭破壞及放入爆炸品，在開啟時爆炸，並表示該批Skyzone Cobra X V4 FPV由一名叫羅曼（Roman）的男子交付，呼籲俄軍保持警惕。另一親俄傳媒Readovka在本月7日報道，一批第一身視角無人機控制眼鏡內被發現含有10至15克塑膠炸藥和引爆器，指一名叫羅曼的人是元兇。

（金融時報）