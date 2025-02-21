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日本人護照持有率低於兩成 分析指經濟佔主因 (00:35)

日本護照曾被評比為「全球最強」護照，日本外務省周四（20日）公布，2024年護照發行約382萬本，累計至2024年底，日本護照發行數約2164萬本。日本民眾的護照持有率僅17.5%，低於美國（五成）、韓國（四成）等發達國家。

日本民眾護照持有率低，分析指主要可能是經濟上的因素。因日圓貶值、前往目的地的物價上漲等因素，不選擇赴海外旅遊的日本民眾增多。日本民眾也因出國留學費用漲而作罷。

日本JTB綜合研究所首席研究員早野陽子表示，「這可能與受到疫情影響，日本民眾無法出國，認為在國內旅遊就能充分享受旅遊樂趣有關」。她還指出，「即使與亞洲的新興國家相較，日本年

輕人想赴海外發展的意識低」、「年輕人培養國際觀的機會減少，可能導致日本的國際競爭力低落」。

日本政府觀光局（JNTO）表示，2024年訪日的外國人3678萬人次，日本人出國人數1301萬人次，僅止於疫情前的約半數。

日本外務省周四公布2024年護照發行數量為382萬本（比2023年增108.3%），其中一般護照的發行量約380萬本。累計至2024年底，日本政府發行的有效護照總數約2164萬本（較2023年底增約13萬本）。以持護照者的性別來看，男性四成多、女性五成多。以年齡層來看，60歲以上者佔一成左右，30

歲以下者約佔五成。

COVID-19（2019冠狀病毒病）疫情爆發前的2019年，日本外務省發行的護照是451萬本。

日本經濟新聞報道，日本民眾的護照持有率在2013年為24%，之後持續減少，到了2021年跌破兩成。即使疫情平息，也未見恢復。

日本護照免簽證就能前往的國家與地區多，曾被評比為「全球最強」護照。英國恒理環球顧問事務所有限公司（Henley & Partners）上個月公布2025「恒理護照指數」，日本護照僅次於新加坡護照，名列第2，持日本護照可免簽前往193個目的地。

（中央社）

相關字詞﹕日本；護照；旅遊；經濟；出國 編輯推介

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