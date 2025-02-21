美媒：特朗普澤連斯基罵戰 預示世界新秩序正成形 (08:02)

● 美烏領袖互批 用詞辛辣猶如反目

美俄雙方代表2月18日在排除烏克蘭情況下於沙特阿拉伯首都利雅得雙邊會談，特朗普當天會後稱烏克蘭「根本不該讓這場戰爭發生」，除暗示烏克蘭也須對戰爭負責，也質疑澤連斯基去年5月總統任期屆滿後卻不改選的執政合法性。

澤連斯基周三把媒體召進總統辦公室作出回應，指特朗普「活在假信息空間，我希望特朗普團隊多認識真相」。特朗普隨即在社媒貼文辛辣回擊，說澤連斯基唯一擅長的就是耍弄拜登政府並想繼續從美國援助「撈油水」，又指澤連斯基「是個未經選舉的獨裁者」，還要澤連斯基「最好快點行動，否則將失去你的國家」。

美國副總統萬斯（JD Vance）周三接受英國《每日郵報》（Daily Mail）訪問時則警告澤連斯基「管好嘴巴」，他說﹕「透過在公共媒體上詆毀總統（特朗普）......任何了解總統的人都會告訴你，這是與本屆政府打交道的一種惡劣方式」。

在此之前，美國《國會山莊報》（The Hill）2月15日刊出保守派政論者格里恩（John Mac Ghlionn）一篇名為〈基輔瘋狂國王：何以澤連斯基沒法結束戰爭〉的投書，將澤連斯基類比為薩達姆（Saddam Hussein）、卡扎菲（Muammar Gaddafi）等已故獨裁者，指他們都是國家走向末路時仍戀棧權力的領袖。

● 從信任到失望 基輔不滿盡現

《紐約時報》指出，去年12月還有很高比例的烏克蘭人信任即將上台的特朗普，然而時至2月18日，從烏東前線、基輔街頭乃至社交平台，滿是烏克蘭人對特朗普的失望與憤怒。

烏克蘭智庫「國家韌性與社會凝聚力平台」（NPRSC）共同創辦人薩基揚（Oleh Saakyan）說：「很多人厭倦拜登的優柔寡斷而寄望特朗普能施壓俄國結束戰爭，現在這些人都大失所望。」

《華盛頓郵報》則認為，這回基輔「發作」前，澤連斯基政府已耗費數月在特朗普勝選後苦心經營與對方關係，如今看似盡付流水。

與澤連斯基政府關係密切的政治分析師比列斯科夫（Mykola Bielieskov）說：「對於特朗普，我們確實嘗試過某種形式的接觸策略，盼能影響他，如今看這種策略有其局限性，會與烏克蘭的核心利益有牴觸。隨烏克蘭在談判過程遭邊緣化，澤連斯基只好選擇把話挑明而不再一味討好特朗普。」

● 專家：迎接地緣政治丕變到來

《紐時》指出，美國總統於幫助作戰中盟國期間對盟國領袖心生不滿，在歷史上時有所聞。遇刺身亡的甘迺迪（John F. Kennedy）當年就對南越總統吳廷琰很厭惡，甘迺迪政府從而對吳廷琰遭政變袖手旁觀。

小布殊與奧巴馬任內都不滿伊拉克總理馬利基（Nuri Kamal al-Maliki）的反覆無常與缺乏建設性；早先拜登對以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）在以哈戰爭一些作為也很惱火，兩人關係一度很僵。

然而《華爾街日報》指出，特朗普僅上任4周就徹底改變華府外交政策走向，讓美國成為一個不太可靠的盟友並揚棄全球性的承諾，從根本重塑美國與世界的關係。除這次對俄讓步及對澤連斯基的罵戰，特朗普這段期間與歐洲保持距離、拆解美國主要援外機構，而恐點燃貿易大戰的各項關稅，如同昭示本為美國所推動的全球化告終。

雖然沒人期望特朗普會像歷任總統般處理全球事務，但幾乎沒人料到他會如此快翻轉美國自1945年以來訂下的外交立場。多數外交政策專家同意，二戰結束以來由美國主導的聯盟體系也同時強化美國的實力，美國比任何國家都更能承擔起全球自由貿易和確保穩定的角色，冷戰時是對抗蘇聯，如今是對抗中國。

然則特朗普的看法與其他歷任總統迥異：他認為盟國都是在揩美國的油，要盟國加大軍費投入而別只想躲在美軍及美國核武的保護傘下；特朗普的外交政策具更多交易色彩，也更看重對自身有無好處。

保守派智庫「傳統基金會」（Heritage Foundation）國家安全與對外政策副總裁科茨（Victoria Coates）說：「不是特朗普放棄二戰後的秩序，而是當前已處戰後秩序瓦解的年代，我們必須接受地緣政治格局丕變。」

（紐約時報/華盛頓郵報/華爾街日報/中央社）