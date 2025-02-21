明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時國際

美媒：特朗普澤連斯基罵戰 預示世界新秩序正成形 (08:02)

美國總統特朗普和烏克蘭總統澤連斯基罵戰升溫。美媒分析，從疏遠盟友到向對手示好，特朗普猶如翻轉數十年來的美國外交政策，讓各方驚覺新的世界秩序恐在慢慢成形。

● 美烏領袖互批 用詞辛辣猶如反目

美俄雙方代表2月18日在排除烏克蘭情況下於沙特阿拉伯首都利雅得雙邊會談，特朗普當天會後稱烏克蘭「根本不該讓這場戰爭發生」，除暗示烏克蘭也須對戰爭負責，也質疑澤連斯基去年5月總統任期屆滿後卻不改選的執政合法性。

澤連斯基周三把媒體召進總統辦公室作出回應，指特朗普「活在假信息空間，我希望特朗普團隊多認識真相」。特朗普隨即在社媒貼文辛辣回擊，說澤連斯基唯一擅長的就是耍弄拜登政府並想繼續從美國援助「撈油水」，又指澤連斯基「是個未經選舉的獨裁者」，還要澤連斯基「最好快點行動，否則將失去你的國家」。

美國副總統萬斯（JD Vance）周三接受英國《每日郵報》（Daily Mail）訪問時則警告澤連斯基「管好嘴巴」，他說﹕「透過在公共媒體上詆毀總統（特朗普）......任何了解總統的人都會告訴你，這是與本屆政府打交道的一種惡劣方式」。

在此之前，美國《國會山莊報》（The Hill）2月15日刊出保守派政論者格里恩（John Mac Ghlionn）一篇名為〈基輔瘋狂國王：何以澤連斯基沒法結束戰爭〉的投書，將澤連斯基類比為薩達姆（Saddam Hussein）、卡扎菲（Muammar Gaddafi）等已故獨裁者，指他們都是國家走向末路時仍戀棧權力的領袖。

● 從信任到失望 基輔不滿盡現

《紐約時報》指出，去年12月還有很高比例的烏克蘭人信任即將上台的特朗普，然而時至2月18日，從烏東前線、基輔街頭乃至社交平台，滿是烏克蘭人對特朗普的失望與憤怒。

烏克蘭智庫「國家韌性與社會凝聚力平台」（NPRSC）共同創辦人薩基揚（Oleh Saakyan）說：「很多人厭倦拜登的優柔寡斷而寄望特朗普能施壓俄國結束戰爭，現在這些人都大失所望。」

《華盛頓郵報》則認為，這回基輔「發作」前，澤連斯基政府已耗費數月在特朗普勝選後苦心經營與對方關係，如今看似盡付流水。

與澤連斯基政府關係密切的政治分析師比列斯科夫（Mykola Bielieskov）說：「對於特朗普，我們確實嘗試過某種形式的接觸策略，盼能影響他，如今看這種策略有其局限性，會與烏克蘭的核心利益有牴觸。隨烏克蘭在談判過程遭邊緣化，澤連斯基只好選擇把話挑明而不再一味討好特朗普。」

 ● 專家：迎接地緣政治丕變到來

《紐時》指出，美國總統於幫助作戰中盟國期間對盟國領袖心生不滿，在歷史上時有所聞。遇刺身亡的甘迺迪（John F. Kennedy）當年就對南越總統吳廷琰很厭惡，甘迺迪政府從而對吳廷琰遭政變袖手旁觀。

小布殊與奧巴馬任內都不滿伊拉克總理馬利基（Nuri Kamal al-Maliki）的反覆無常與缺乏建設性；早先拜登對以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）在以哈戰爭一些作為也很惱火，兩人關係一度很僵。

然而《華爾街日報》指出，特朗普僅上任4周就徹底改變華府外交政策走向，讓美國成為一個不太可靠的盟友並揚棄全球性的承諾，從根本重塑美國與世界的關係。除這次對俄讓步及對澤連斯基的罵戰，特朗普這段期間與歐洲保持距離、拆解美國主要援外機構，而恐點燃貿易大戰的各項關稅，如同昭示本為美國所推動的全球化告終。

雖然沒人期望特朗普會像歷任總統般處理全球事務，但幾乎沒人料到他會如此快翻轉美國自1945年以來訂下的外交立場。多數外交政策專家同意，二戰結束以來由美國主導的聯盟體系也同時強化美國的實力，美國比任何國家都更能承擔起全球自由貿易和確保穩定的角色，冷戰時是對抗蘇聯，如今是對抗中國。

然則特朗普的看法與其他歷任總統迥異：他認為盟國都是在揩美國的油，要盟國加大軍費投入而別只想躲在美軍及美國核武的保護傘下；特朗普的外交政策具更多交易色彩，也更看重對自身有無好處。

保守派智庫「傳統基金會」（Heritage Foundation）國家安全與對外政策副總裁科茨（Victoria Coates）說：「不是特朗普放棄二戰後的秩序，而是當前已處戰後秩序瓦解的年代，我們必須接受地緣政治格局丕變。」

（紐約時報/華盛頓郵報/華爾街日報/中央社）

相關字詞﹕俄烏局勢；特朗普；澤連斯基；世界秩序；罵戰 編輯推介

上 / 下一篇新聞