特朗普聯俄抗中？  專家﹕純屬幻想 (07:05)

美俄高層官員2月18日在沙特阿拉伯首都利雅得舉行會晤，同意努力結束俄烏戰爭並改善彼此外交與經濟關係。在這場會晤前，特朗普與普京曾於2月12日作長時間的電話會談。

美國自由亞洲電台2月19日在報道中引述旅美中國學者、《北京之春》雜誌榮譽主編胡平表示，不少人認為特朗普政府強力介入調停俄烏衝突是為了準備全力應對中國威脅，認為特朗普要「聯俄制中」。

特朗普是否真能「聯俄制中」？胡平認為不可能，而且「特朗普就是想做也做不到」。他分析，中俄之間是戰略伙伴關係，很正常、很友好。2022年2月上旬，普京出席北京出席冬奧會開幕式並與中國國家主席習近平發表聯合聲明，宣稱中俄友好沒有止境、合作沒有禁區。回到莫斯科後，普京不久就對烏克蘭發動戰爭。

胡平認為，當前的中俄關係可說是冷戰結束以來的高峰。他指中俄之間雖然也有不少問題，「但眼下還看不到有什麼問題會導致中俄關係的破裂。在這種背景下，美國怎麼能聯俄制中呢？」

對於美俄近期的互動，另一名旅美中國問題專家鄧聿文日前在美國之音中文網發表評論文章指出，特朗普最主要的考量是要美國從俄烏戰場脫身，專注對付中國。鄧聿文分析，「讓美國再次偉大」（MAGA）是特朗普治國的大戰略，其中重要一環就是對抗中國。

鄧聿文認為，對特朗普來說，俄烏戰爭不利美國利益優先，這場戰爭再打下去將繼續拖住美國，讓美國無法從歐洲脫身，全力應對與中國的競爭。若在特朗普施壓下俄烏雙方能盡快停戰，雖然部分犧牲了烏克蘭利益，但美國能夠贏得時間來因應中國帶來的挑戰，這對美國是有利的。

胡平認同美國修復與俄羅斯的關係後將更多地轉向亞太地區，並將主要精力用來對付中國，但無論什麼問題，美國都不能指望俄羅斯會幫忙，所謂「聯俄制中」純屬幻想。

（中央社）