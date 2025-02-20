特朗普澤連斯基互轟 英法領袖將訪美斡旋 (20:22)

路透社報道，美國國家安全顧問華爾茲（Mike Waltz）周三表示，法國總統馬克龍（Emmanuel

Macron）和英國首相施紀賢（Keir Starmer）下周將訪問華府。

華爾茲在霍士新聞（Fox News）訪問中被問及俄羅斯與烏克蘭能否達成和平協議時表示：「我們正與各方協調，接下來我們將派出技術團隊開始討論更多細節。」

特朗普周三痛批澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）是「獨裁者」，並警告他必須迅速採取行動以達成和平，否則將有可能失去國家。此言加深兩人之間的齟齬，讓歐洲官員感到不安。

烏克蘭外交部長西比加（Andrii Sybiha）對此回應表示，沒有人能夠迫使他的國家屈服。

特朗普周二宣稱烏克蘭「不該挑起戰爭」後，澤連斯基反駁說這是在轉述俄羅斯的假信息。這場戰爭始於3年前俄羅斯全面入侵烏克蘭。

歐洲官員對特朗普政府最近在烏克蘭議題上的舉動感到震驚且無所適從。

施紀賢辦公室周三表示，施紀賢表達對澤連斯基作為烏克蘭民選領袖的支持，並表示在戰爭期間暫停選舉「完全合理」。

聯合國發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）也說，澤連斯基「是經過合法選舉當選上任」。杜雅里克被問到誰發起戰爭時，回說是俄羅斯入侵了烏克蘭。

德國《明鏡周刊》（Der Spiegel）報道，德國總理朔爾茲（Olaf Scholz）表示，特朗普稱澤連斯基為獨裁者是「錯誤且危險」。

美國共和黨內部分國會議員亦不同意特朗普稱澤連斯基是獨裁者的說法，也不認同烏克蘭應為俄羅斯入侵負責，但他們並未直接批評特朗普。長期支持烏克蘭的參議院多數黨領袖圖恩（John Thune）表示，特朗普需要「空間」來促成和平協議。

（中央社）