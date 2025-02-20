印尼學生連日上街 抗議政府削預算 (01:19)

自17日開始，印尼全國各地連續3天皆出現示威活動，數千名學生舉起寫有「黑暗印尼」（Indonesia Gelap）的旗幟和海報走上街頭，反對政府削減預算以資助免費餐食計劃。

為資助免費營養餐食計劃，普拉伯沃1月底發布政令，指示各政府部門削減高達306萬億印尼盾（約1500億港元）的支出。

削減預算的措施引發反彈，許多政府部門擔心影響既定計劃，產業界擔心衝擊專營政府活動的飯店業務，另有學生擔心教育經費遭削恐影響教育權益。

《雅加達郵報》周三報道，印尼國務秘書長普拉塞蒂奧（Prasetyo Hadi）請求民眾給普拉伯沃新政府一個機會，強調經費縮減不會影響學生權益，並說：「新政府將繼續尋找解決方案，以應對國家面臨的挑戰。」

普拉博沃周三宣布上任後首次內閣改組，撤換高等教育和科技部長薩特里奧（Satryo Soemantri Brodjonegoro）。分析指出，薩特里奧遭撤換可能是因政治分歧和無法平息學生示威。

(中央社)