白宮：馬斯克非政府效率部正式僱員 無做政府決定職權 (02:05)

法新社報道，特朗普再度入主白宮後創設的政府效率部（Department of Government Efficiency，DOGE）尋求大幅減少政府開支，包括透過裁員數千人。而全球首富馬斯克（Elon Musk）被公認是這個部門的實際領導人。

不過，新墨西哥等14個美國州的檢察長13日向華盛頓聯邦法院遞狀控告馬斯克，指他未由特朗普經國會授權便享有「不受約束的法律權力」。

白宮行政辦公室主任費舍爾（Joshua Fisher）為此向法院遞交文件，當中表示馬斯克「是白宮僱員」，身分是「非事務官的特殊政府僱員（Special Government Employee）」及「總統高級顧問」。

費舍爾解釋說：「馬斯克如同其他白宮高級顧問，本人沒有做政府決定的實際與正式職權，只能提供總統建議及傳達總統指示。」

文件還寫道：「美國政府效率部（U.S. DOGE Service）隸屬總統行政辦公室（Executive Office of the

President，EOP），內含美國政府效率部臨時組織（U.S. DOGE Service Temporary Organization）。兩者

都與白宮辦公室（White House Office）無關。」

費舍爾進一步指出，「馬斯克是白宮辦公室僱員，而非美國政府效率部或美國政府效率部臨時組織的僱員。他不是臨時行政官員」。

（法新社/中央社）