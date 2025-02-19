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美媒：「避開中國」成為西方科企當務之急 (01:00)

《華爾街日報》周一（17日）報道，繼先前在中國以外尋找新製造基地的「中國+1」戰略以分散風險後，如今隨著美中緊張局勢加劇，愈來愈多的西方科技公司進一步將「避開中國」列為當務之急，以「除了中國，哪裏都行」（Anything But China）為方針，務求將生產線加速遷出中國。

根據報道，在各產業中，半導體相關產業的「避開中國」趨勢尤為明顯，而半導體產品正是美中科技摩擦的核心。與此同時，智能手機及筆記型電腦等消費性電子產品，也出現了將生產線遷出中國的情況。

報道指出，近年來許多跨國公司意識到過於依賴中國供應商的風險，於是開始推動「中國+1」戰略，也就是在中國投資營運的同時，也在其他國家尋找新的製造基地作為補充。

如今，隨著美中緊張局勢再次加劇，許多外資科技企業正將生產線加速遷出中國，並在其他地方尋找供應商。這一趨勢，為亞洲和拉丁美洲國家帶來了提升本國價值鏈的機會。其中，東盟國家2023年吸引的外國直接投資達2300億美元，遠高於2018年的1550億美元。

標普（S&P）近日發布報告指出，與先前外企只將產品組裝業務遷出中國不同的是，當前外資遷出的包含生產傳感器、印刷電路板和電力電子元件等零部件的工廠，這使得外企將供應鏈遷出中國的行動持久得多。

外企遷出中國的同時，許多中國企業也在向海外轉移，應西方客戶的要求在中國以外地區設立子公司和工廠，以避免美中關係惡化帶來的負面影響。 但國際數據公司（IDC）分析師莫拉萊斯（Mario Morales）表示，長期來說，建立新生產線的成本更高、風險也更大。畢竟科技供應鏈的價值已經超過1萬億美元，複雜性和精密程度只會愈來愈高，這將使企業轉移業務更具挑戰性。

（華爾街日報/中央社）

相關字詞﹕中美角力；Anything But China；科技企業；避開中國 編輯推介

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