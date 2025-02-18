新加坡財政預算案｜去年經濟表現強勁增長率4.4% (16:38)

黃循財表示，新加坡去年經濟表現強勁，增長率達4.4%，通貨膨脹也持續放緩，居民就業人口的收入中位數比通脹率高3.4%，「這些優異的表現為新加坡下個階段增長提供了良好勢頭」。不過，全球不確定性和經濟下行的風險更為明顯，包括新加坡在內的各國可能會在中美不斷升級的遏制與反遏制措施中被波及，預計新加坡明年經濟增長率將放緩至1%至3%，平均通脹率預計為1.5%至2.5%。

黃循財形容，今年的財政預算案是一個全民預算案，政府將在6個方面與人們攜手向前邁進，包括應對生活費壓力、推進增長前沿、為勞動力提供終身提升機會、建設可持續發展城市、培育關愛包容社會，以及全民團結一心。

黃循財早前曾提到，預算案不僅是派發「糖果和紅包」，也關乎新加坡人的共同目標和未來規劃，新預算案將明確反映「新加坡攜手前進」運動所收集的建議和點子，以及回應各利益相關者過去幾個月所提出的反饋和意見。

黃循財表示，新加坡屬較高水平增長，但在國際經濟競爭加劇的背景下，要維持這一增速的代價不菲。他說，政府今年將採取大膽而果斷的一系列措施，以拓寬新加坡的經濟增長前沿（growth frontier）。

黃循財指出，新加坡去年經濟增速超過4%，意味許多僱員的薪資和收入水平也有所提升。若在下一個10年，新加坡能維持每年平均2%到3%的經濟增速，國民的工作機會和生活水平都將得到提升。他說，今年的預算案強調3個關鍵領域：科技與創新、企業生態環境、在資源有限的情況下繼續投入基建。（聯合早報）