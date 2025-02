新加坡財政預算案｜去年經濟表現強勁增長率4.4% (16:38)

新加坡總理兼財政部長黃循財周二(18日)下午3時半發表2025年財政預算案,今年預算案的主題是《齊心前進,邁向未來》(Onward Together for a Better Tomorrow)。當地傳媒報道,財政預算案內將公布一系列措施,幫助國民緩解生活費上漲及應對各種長期挑戰。