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美國多地示威反對特朗普及馬斯克　指美國「不要國王」 (15:25)

美國總統特朗普重返白宮後解僱近萬聯邦僱員、廢除多元政策等，惹來民眾不滿。周一（17日）為美國「總統日」假期，全美數以千計民眾上街抗議特朗普的多項議程，他們高喊「不要國王」、「馬斯克必須滾」，批評特朗普專制，是特朗普2.0以來最大規模反政府示威。

周一在首都華盛頓、紐約、亞特蘭大、三藩市等多個城市都有反特朗普示威。在華盛頓，大批民眾聚集在國家廣場高呼：「沒有國王、沒有王冠，我們不會退縮。」有些示威者高舉國旗和唱國歌，由邁阿密來華盛頓參加示威的杜斯特豪斯說：「沒有事情比反抗暴政更愛國了。」在波士頓有示威者表示，美國價值不應只屬於少數有錢人。

除了特朗普，領導政府效率部替聯邦政府「瘦身」的馬斯克亦成眾矢之的。在三藩市市政廳外，民眾手持寫有「沒有人投選馬斯克」標語，高喊「人民團結，永不被打敗」。在阿肯色州議會大樓外也聚集示威者，其中藝術家霍利菲爾德說：「我認為他們正摧毁整個制衡系統，馬斯克的政變或接管是我目前非常不滿的事之一。」在奧斯汀的得州議會大樓外，有示威者身上掛着寫有「特朗普偷走我的工作」牌子，她說國家公園管理局被開刀，「我的一些同事失去工作，他們不能奪走我的工作，強迫我領取政府救濟，然後說我是寄生蟲。」（紐約時報/滾石雜誌）

相關字詞﹕美國總統日 美國 特朗普 馬斯克 示威

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