新加坡最大反對黨領袖作偽證罪成 (22:05)

48歲的畢丹星（Pritam Singh）是工人黨秘書長，他涉嫌教唆黨友議員在國會聽證會上撒謊，被控兩項作偽證罪，每項控罪可被判囚最高3年和罰款7000坡元。新加坡將於今年11月前舉行大選，憲法規定，凡有議員在海內外因單一控罪而被判處最少1萬坡元（約5.8萬港元）罰款或最少1年監禁者，5年內不得參選或擔任國會議員。因此，此案的判決結果備受關注，昨天法院座無虛席。

此案肇因於工人黨議員辣玉莎（Raeesah Khan）涉嫌在2021年8月至10月間，三度在國會謊稱警方對一名性犯罪案受害人行為不當。國會特權委員會2021年12月召開聽證會處理此案，畢丹星兩次被傳召作證。2022年2月委員會在提交國會的報告上，指畢丹星作證時表示在兩個不同場合要求過辣玉莎在國會承認及澄清謊言，惟辣玉莎供稱，畢丹星非但沒有要她在國會承認說謊，反要她繼續堅持原來說法，叫她「把謊言帶進墳墓」。

法官宣判時表示，多項證據顯示畢丹星「從未想過要辣玉莎澄清謊話」，並且「直接而密切地」引導她維持原有說辭。畢丹星在聆訊中堅持無辜，並對判決結果表示失望。

今屆將是新加坡總理黃循財領導人民行動黨後首場大選。工人黨在上屆2020年贏得的國會議席由6個擴大至10個，創下星洲建國以來反對黨的最佳紀錄。

（BBC/亞洲新聞頻道/聯合早報）