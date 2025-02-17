英國首相施紀賢﹕必要時向烏克蘭派遣部隊 (20:30)

施紀賢在英國《每日電訊報》網站周日晚上刊發的署名文章中寫道：「英國準備在加快烏克蘭安全保障工作方面發揮主導作用。這包括對烏克蘭軍隊的進一步支持。英國已經承諾至少2030年前每年向烏方提供30億英鎊。這也意味著（英國）準備好並願意在必要時派遣我們自己的部隊，為烏克蘭的安全保障做出貢獻。」

自烏克蘭危機升級以來，英國領導人從未公開表態考慮向烏克蘭派遣部隊。施紀賢此前稱，英國部隊可能會在俄烏衝突結束後參與維護烏克蘭安全。

包括施紀賢在內的歐洲領導人周一（17日）將在法國巴黎就烏克蘭等問題舉行緊急會談。施紀賢在16日的署名文章中稱，維護烏克蘭的安全，就是維護歐洲大陸安全，維護英國安全。歐洲首先要進一步加強行動，包括增加國防支出，滿足自身安全需求。他將在巴黎會談中向歐洲國家傳遞這一「非常明確的信息」。

施紀賢同時稱，「美國的安全保障對（歐洲）持久和平至關重要，因為只有美國才能阻止（俄羅斯總統）普京再次發動攻擊」。他將在「未來數天」會見美國總統特朗普。此外，烏克蘭必須在烏克蘭問題談判桌上。

近期，特朗普先後與普京、烏克蘭總統澤連斯基通電話，並表示美俄雙方同意就結束俄烏衝突作「緊密合作」，派遣各自團隊「立即開始談判」。美俄可能舉行單獨談判，令歐洲擔憂自己被排除在烏克蘭和平進程之外。

（新華社）