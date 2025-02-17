韓稱DeepSeek過度收集用戶資料已下架　中方促避免將經貿科技問題政治化 (16:04)

中國外交部發言人郭嘉昆周一在例行記者會表示，中國政府一貫要求中國企業在嚴格遵守當地法律法規的基礎上開展海外運營，中方希望有關國家避免採取將經貿科技問題泛安全化、政治化的做法。

DeepSeek的收集個人資料問題在韓國惹起爭議，韓國國家情報院日前指控DeepSeek過度收集用戶個人資料，並證實DeepSeek的聊天紀錄可轉移至他處，擁有辨識個人身分、並將資料發送至中國企業伺服器的能力，該國大多數公共機關已禁止使用。

韓國個人信息保護委員會上月底要求DeepSeek說明開發及提供服務過程中關於資訊收集、處理等相關問題，包括收集項目、目的、利用及儲存方式、是否與第三方分享等，結果認定在個人資料處理方針上有部分不足，要求DeepSeek改善。

委員會周一表示，DeepSeek承認在提供服務時，就當地法規有疏忽之處，表示會積極配合委員會改善。委員會稱，上周六（15日）下午6時起已禁止應用商店提供DeepSeek下載服務，並呼籲已下載的使用者避免輸入個人資訊和慎重使用DeepSeek服務，到DeepSeek改善後，政府會恢復批准應用商店提供該程式，但預計需要一段時間。（法新社/路透社/中央日報）