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世衛：歐洲人對飲酒致癌風險認知「低得驚人」　促加警告字句 (21:00)

世界衛生組織（WHO）周五（14日）公布的最新調查顯示，整個歐洲「驚人地」對酒精與癌症之間的關聯缺乏認知，呼籲在這個世上最愛飲酒地區的酒精飲品上加註明確且顯眼的患癌風險警告標示。路透社報道，WHO一再警告酒精致癌，並支持在酒精飲品加註明確的警示字句，但從未像今次般強烈呼籲政府採取規範。

WHO歐洲辦事處表示，酒精造成歐洲各地每年80萬人死亡，但研究顯示只有39%受訪者知道酒精與結腸癌有關，知道酒精會導致乳癌的更只有15%。WHO說：「儘管癌症是歐盟因酒精所致死亡的主要原因，但公眾對酒精與癌症關聯性的認知仍低得驚人。」

WHO指出，依靠業界自我規範存在風險，包括酒精飲品生產者可能會把警告字句放在「不顯眼的位置」及「模糊陳述」，又或以容易遭忽略的二維碼（QR Code）方式呈現。WHO說，酒精飲品應該以書寫形式呈現「清楚且顯眼的健康警告語句」，甚至與圖片相結合以「盡量擴大接觸面，向消費者提供清楚準確的資訊，讓他們為自己健康作出明智選擇」。

WHO稱，歐盟27個成員國中只有法國、立陶宛和德國的酒精飲品有加註警告標籤，愛爾蘭計劃在明年5月加入。今年較早時，美國醫務總監也呼籲在酒精飲品上加上患癌風險警告。

（路透社/中央社）

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