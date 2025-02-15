世衛：歐洲人對飲酒致癌風險認知「低得驚人」　促加警告字句 (21:00)

WHO歐洲辦事處表示，酒精造成歐洲各地每年80萬人死亡，但研究顯示只有39%受訪者知道酒精與結腸癌有關，知道酒精會導致乳癌的更只有15%。WHO說：「儘管癌症是歐盟因酒精所致死亡的主要原因，但公眾對酒精與癌症關聯性的認知仍低得驚人。」

WHO指出，依靠業界自我規範存在風險，包括酒精飲品生產者可能會把警告字句放在「不顯眼的位置」及「模糊陳述」，又或以容易遭忽略的二維碼（QR Code）方式呈現。WHO說，酒精飲品應該以書寫形式呈現「清楚且顯眼的健康警告語句」，甚至與圖片相結合以「盡量擴大接觸面，向消費者提供清楚準確的資訊，讓他們為自己健康作出明智選擇」。

WHO稱，歐盟27個成員國中只有法國、立陶宛和德國的酒精飲品有加註警告標籤，愛爾蘭計劃在明年5月加入。今年較早時，美國醫務總監也呼籲在酒精飲品上加上患癌風險警告。

（路透社/中央社）