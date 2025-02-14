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特朗普新政｜NED成馬斯克「開刀」對象 曾被外交部報告斥「亂華白手套」 (07:02)

美國政治新聞網站Politico周四報道，掌管政府效率部（DOGE）的全球首富馬斯克，最新瞄準的「開刀」對象是長期獲得共和黨支持、致力於推動海外民主的非牟利組織「國家民主基金會」（National Endowment for Democracy，NED）。

馬斯克近日在X發文，指控NED「充滿腐敗」，甚至涉及未指明的「犯罪行為」，並在本月初聲稱，「這個邪惡的組織應被解散」。在這些指控之後，NED無法從美國財政部獲取資金，導致該組織資助的許多民主與公民社會團體開始裁員。

NED周三向受其資助的組織發出通知，表示將立即停止付款，因為無法獲取國會撥款。聲明寫道：「一旦資金耗盡，請視與我們的協議為暫停狀態。」

《時代》雜誌周四報道，馬斯克當日透過視像連線在阿聯酋迪拜舉行的世界政府峰會演講，談及美國的外交政策時，表達了一種更趨向孤立主義的觀點，特別是在中東地區。他提到美國曾因911恐怖襲擊而在阿富汗與伊拉克發動戰爭，但現在的重點應該有所轉變。

他說：「例如，美國國際開發署（USAID）引起了很多關注。」馬斯克指的是特朗普政府解散該機構的計劃。「還有國家民主基金會，但我想問，『他們最近究竟實現了多少民主？』」

他補充道，特朗普政府「對干涉其他國家的事務不那麼感興趣」，並強調：「美國在國際事務中有時過於強勢，這一點可能會引起在場一些人的共鳴。」

馬斯克進一步表示：「基本上，美國應該管好自己的事，而不是到處推動政權更迭。」

NED成立於1983年，源於列根總統時期的反共戰略。雖然為跨黨派組織，但長期以來獲得共和黨建制派的大力支持。

去年8月，中國外交部發表題為「美國國家民主基金會的所作所為及真實面目」的報告，指NED是美國政府的「白手套」，長期以來，打着「促進民主」的幌子，顛覆他國政權，干涉別國內政，煽動分裂對抗，蠱惑干擾輿論，實施思想滲透，惡行劣跡罄竹難書，造成深重危害，受到國際社會強烈譴責。

Politico／Time／中國外交部網站

相關字詞﹕編輯推介 國家民主基金會；馬斯克；

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