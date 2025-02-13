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美聯社再吃「閉門羹」  白宮稱防媒體「撒謊」 (18:30)

美聯社周三（12日）表示，該社記者當天再次被禁止參加白宮橢圓形辦公室一項活動。白宮新聞秘書卡萊維特稱，這是為了防止媒體「撒謊」。

繼白宮11日禁止美聯社記者進入橢圓形辦公室參加活動後，據美聯社報道，雖然該社記者12日被允許參加白宮新聞秘書萊維特的例行記者會，但隨後在橢圓形辦公室舉行的國家情報總監加巴德（Tulsi Gabbard）宣誓就職儀式禁止該社記者參加，原因是美聯社報道體例尚未將墨西哥灣改名為「美國灣」。

談到這一限制，萊維特12日在例行記者會上說，「我們保留決定誰被允許進入橢圓形辦公室的權利」，向總統提問是「受邀」而非「一種權利」。「如果我們認為在這個房間裏有媒體在散播謊言，我們將對其追責。」她又說﹕「「路易斯安那州海岸附近的水域被稱為美國灣，這是事實」。

美聯社一名記者11日下午試圖像往常一樣進入白宮橢圓形辦公室參加活動，但遭到拒絕。隨後，另一名美聯社記者被禁止參加當晚在白宮外交廳舉行的活動。美聯社高級副總裁兼總編輯佩斯12日致信白宮辦公廳主任懷爾斯提出抗議。佩斯在信中寫道：「白宮採取的行動顯然是因為美聯社的言論內容對其作懲罰。」

特朗普1月20日簽署行政令，將墨西哥灣更名為「美國灣」。而美聯社表示，它將繼續使用「墨西哥灣」的名稱，作為向世界各地傳播新聞的全球性通訊社，必須確保所有受眾都能輕鬆識別地名和地理位置。

（新華社）

相關字詞﹕美國灣；墨西哥灣；美聯社；特朗普；新聞自由；採訪權；白宮；橢圓形辦公室 編輯推介

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