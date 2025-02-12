慕尼黑安全會議報告：特朗普欲奪土地 美成需防範風險 (20:30)

英國《衛報》（The Guardian）報道，這份報告的主題是全球從美國主導的單極後冷戰時代，轉向沒有單一意識形態觀點佔主導地位的多極世界，將成為今年慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）的主軸。

自今年1月20日再度就任美國總統以來，特朗普一直拋出要收購丹麥半自治領土格陵蘭、收回巴拿馬運河控制權，並暗示加拿大可能成為美國第51州。華府發出的信號日益表明，美國不再希望成為自由國際秩序的守護者，但目前也還不清楚哪個國家可能願意並能提供急需的全球公共利益。

報告作者指出，美國退出全球領導人角色，產生的影響超過戰爭與和平問題。「如果沒有美國過去數十年提供的那種全球領導角色，很難想像國際社會會提供像是自由航行等全球公共利益，或是解決人類面臨的其中許多嚴重威脅。」

慕尼黑安全會議將於本月14日開幕，被視為可讓國際安全政策決策者探討議題的最重要論壇，其中包括美國副總統萬斯（JD Vance）率領的特朗普代表團與歐洲政治和軍方人物將舉行自特朗普就職以來的首次會面。

中國外交部長王毅亦將在慕尼黑安全會議並在「中國專場」發表演講，結合會議主題就重大國際問題介紹中方立場

（衛報/中央社）