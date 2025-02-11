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英打造新軍用衛星系統Oberon  強化監偵能力 (20:22)

英國國防部表示，英國將打造新軍用衛星系統Oberon（奧伯隆，歐洲民間傳說中的妖精之王），從設計、生產到測試，以及地面輔助系統的研發，都將在英國本土實行。Oberon預計2027年發射。

英國國防部表示，Oberon系統將由兩個高解析度合成孔徑雷達（SAR）組成，配備先進感測器，可全天候捕捉地球表面的日、夜間影像，有助強化英國軍方的情、監、偵（ISR）能力。

英國國防部近日與歐洲航太業巨擘空中巴士（Airbus，空巴）簽訂1.27億英鎊合約，將在英格蘭東部的史蒂芬內治（Stevenage）鎮、以及英格蘭東南部的朴茨茅斯（Portsmouth）海港城市打造Oberon。空巴總部位於荷蘭，在英國設有子公司。

英國太空司令部（UK Space Command）去年8月成功發射低地球軌道（LEO）軍用衛星Tyche（太姬，希臘神話中的機緣女神）。Tyche是英國國防部在太空ISR計劃框架下發射的第一枚軍用衛星，也是第一枚完全由英國國防部持有的衛星。Tyche的成功發射和運作被視為里程碑，它的設計與建造當時也是在英國進行。不過，Tyche主要捕捉日間影像，預計2027年升空的Oberon則可進一步捕捉夜間影像。一旦這2座衛星系統成功協同運作，英國軍方將可24小時、在任何氣候條件下，在全球範圍執行太空ISR任務。

（中央社）

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