奧爾特曼提AI發展三大觀察　未來工作依賴決策與適應力　 (21:20)

（1）AI模型的智能跟其訓練和運行的資源使用量大致呈現對數關係：預測這點的規模法則在許多數量級（orders of magnitude）上都是準確，故只要投入資金，即可取得持續和可預測的收益（按：即投資可為AI模型帶來穩定的相應升級）；

（2）使用特定水平AI的成本每12個月跌至十分之一，價格下跌引發多得多的使用量：舉例說，去年中期的GPT-4o模型的符元成本（token cost）跌至前年初GPT-4的一百五十分之一；

（3）AI智能的線性增長帶來社會經濟價值的「超指數式」（super-exponential）增長：其結果是正處於指數式增長的AI投資沒有理由會在短期內停止（按：指數式增長一開始比線性增長升得慢，但愈到後期升得愈快，拋離線性增長可達到的水平）

奧爾特曼認為，以上3項觀察若繼續適用，將產生重大社會影響——像新興的「AI代理人」長遠將如同「虛擬同事」，能在不同知識領域工作，有如各類電子產品中的電晶體般無處不在。這些變化雖難立竿見影，但對社會和經濟將有極大長期影響，每個人均須找到新的工作模式，如要脫穎而出，須能夠在千變萬化的世界作正確決策和判斷，並具備韌性和適應力。

他承認AGI的影響預期不會均衡，即使部分行業或變化甚微，但科學進程會比現在快得多，物價最終會大幅下降（目前智能和能源的成本對價格構成限制），個別稀缺資源（例如土地）或會飈升。

明報記者

（奧爾特曼網誌原文 https://blog.samaltman.com/three-observations）