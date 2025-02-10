波羅的海3國電網脫俄入歐 慶「能源獨立日」 (23:00)

法新社報道，立陶宛總統瑙塞達9日宣佈，波羅的海3國電網與歐洲電網的同步工作順利完成。瑙塞達當日和拉脫維亞總統林克維奇斯、愛沙尼亞總統卡里斯、波蘭總統杜達、歐盟委員會主席馮德萊恩，在立陶宛首都維爾紐斯共同出席波羅的海3國接入歐洲電網的「波羅的海能源獨立日」儀式。杜達和馮德萊恩對此表示祝賀。

在當地時間2月8日，立陶宛、拉脫維亞和愛沙尼亞先後切斷與俄羅斯、白俄羅斯以及俄飛地加里寧格勒州電力網絡的連接。在經過一天多時間的獨立運行後，波羅的海3國的電網2月9日通過波蘭、芬蘭和瑞典等國的電網接入歐洲電網。

波羅的海3國併入歐洲電網的項目於2009年啟動，原計劃於2026年初完成。這一計劃總耗資約16億歐元，大部分由歐盟提供。路透社指出，在2014年在克里米亞半島舉行獨立公投和2022年烏克蘭局勢升級後，相關國家和歐盟加快了推進該計劃的速度。烏克蘭總統澤連斯基強調，如今「莫斯科無法再將能源作為對付波羅的海國家的武器」。

（中新社/中央社）