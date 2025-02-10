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捷克查理大學領軍打造歐洲AI模型  挑戰OpenAI DeepSeek 主導 (20:00)

歐洲正積極進軍人工智能（AI）領域，由捷克查理大學領導的OpenEuroLLM計劃，目標打造一款專為歐洲需求設計的AI語言模型，以挑戰當前由OpenAI和DeepSeek主導的市場。

據捷克媒體Expats.cz報導，這項計劃獲得歐盟資助，總投資額達3400萬歐元，集結來自法國、荷蘭、德國、瑞典、芬蘭、挪威等國的研究機構、大學及企業，並獲得西班牙、意大利、芬蘭和荷蘭的歐洲高效能運算電腦中心（EuroHPC center）的技術支持。

OpenEuroLLM計劃負責人布迪克（Luka Budik）表示：「歐洲正在開發自己的大型語言模型，這令人興奮。」儘管計劃的預算相對較少，但布迪克強調，開發AI技術的成本已大幅下降。「過去開發AI模型需要投入數十億美元，如今這已不再是必須條件，即使是較小的預算，也能取得令人矚目的成果」。

雖然OpenAI和Google等全球科技巨頭在AI領域處於領先地位，但布迪克指出，OpenEuroLLM的目標並非與它們直接競爭，而是偏向打造「針對歐洲需求的AI解決方案」，特別是在語言多樣性方面。

目前，許多主流AI語言模型在歐洲語言上的表現較弱，尤其是捷克語、芬蘭語、荷蘭語等。布迪克指出：「目前AI模型的訓練數據中，歐洲語言的佔比僅約3%。這導致它們雖能處理基礎的捷克語或法語對話，但當涉及成語、文化參照或語言細節時，模型的能力便大幅下降。」

OpenEuroLLM的開發將以歐洲語言數據為核心，以填補市場空缺，提升AI在歐洲語境下的表現。除了語言優化，OpenEuroLLM亦採用開源技術，確保AI研究成果能真正服務於歐洲科技生態系統。這不僅提高透明度，也讓歐洲企業能根據自身需求，調整AI技術，而不必完全依賴全球科技巨頭。

（中央社）

相關字詞﹕AI；人工智能；歐洲；OpenAI 捷克 查理大學 編輯推介

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