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「他們會過更好」  特朗普：真想吞併加拿大 (18:37)

美國總統特朗普在美國媒體周日（9日）播出的訪談中表示，他對讓加拿大成為美國第51個州的態度是「認真的」。

　　

美國霍士新聞頻道新聞主播拜爾（Bret Baier）在採訪中詢問特朗普有關他想吞併加拿大的說法是否「認真」時，特朗普答道：「對，沒錯……我認為加拿大成為（美國）第51州會過得更好，因為我們每年損失2000億美元給加拿大。我不會讓這種事發生……我們為什麼每年要付2000億美元給加拿大？這根本是補貼。」

美聯社報道，美國並未補貼加拿大，而是向自然資源豐富的加拿大採購石油等產品。美國對加拿大的貨物貿易逆差近幾年來逐步擴大，於2023年達到720億美元，這筆赤字很大程度上反映美國從加拿大進口能源。

特朗普數次聲稱加拿大若同意成為美國第51州會過得更好，但加拿大人顯然不接受。加拿大總理杜魯多2月7日在一場與商界和勞工領袖舉行的閉門會議中說，特朗普是認真想將加拿大納為第51州，目的是取得加拿大的自然資源。

特朗普周日搭乘總統專機「空軍一號」前往新奧爾良觀看職業美式足球聯盟NFL年度冠軍賽「超級碗」（Super Bowl）時告訴記者，加拿大沒有美國貿易就「活不下去」，而作為北約組織（NATO）創始國之一，也不能再依賴美國的軍事保護。他說：「大家知道，他們沒付很多軍費。他們不多付的原因是他們假設我們會保護他們……他們不能這樣假設，因為，我們為什麼要保護另一個國家？」

（新華社/中央社）

 

相關字詞﹕特朗普；加拿大；吞併；第51州；杜魯多；資源 編輯推介

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