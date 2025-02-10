新加坡18歲華裔學生被捕　涉企圖發動襲擊穆斯林 (16:21)

李洐秋被指從2023年初開始在社交平台接觸極右和仇視伊斯蘭教的內容，逐漸對穆斯林反感。同年6月，他接觸到恐怖分子塔蘭特（Brenton Tarrant）2019年3月15日在新西蘭基督城襲擊穆斯林的直播影片，反覆觀看下漸對影片中的暴力行為變得麻木，並視塔蘭特為偶像，包括在網上模擬遊戲中扮演對方，在基督城的清真寺射殺穆斯林。

當局稱，李洐秋自認是「東亞至上」主義者，認為中國人、韓國人和日本人比其他族裔優越，覺得要採取暴力行動，防止新加坡華人佔多數的地位被人口迅速增長的馬來族群取代。他設想在新加坡引發一場華人與馬來人的「種族戰爭」，通過在網上發表和散播反馬來人及穆斯林的宣傳口號，激起雙方敵意，迫使馬來人離開新加坡。

當局稱，李洐秋渴望與志同道合者在星洲襲擊穆斯林，包括使用自製槍支、刀具和燃燒彈襲擊清真寺，並希望進行直播以獻給塔蘭特。為了煽動他人對馬來人及穆斯林進行攻擊，去年底他創立一個社交平台帳號，轉發或自製極右主義影片。不過，李洐秋被捕時，襲擊計劃尚處於設想階段，沒有明確時間表。（聯合早報/海峽時報）