新西蘭「黃金簽證」鬆綁 免英語試 (20:30)

移民部長斯坦福（Erica Stanford）表示，從4月1日起，「積極投資者升級簽證」（Active Investor Plus visa，簡稱AIP）將縮減為兩大類：「增長」類（高風險），須於3年間通過直接向新西蘭企業或管理基金投資最少500萬新西蘭元（2200萬港元），持證人只須逗留新西蘭21天；以及「平衡」類（混合風險），對象5年間投資最少1000萬新西蘭元（4410萬港元）於債券、股票、新的地產開發（包括住宅）、現有的商業與工業房地產等；持證人須逗留新西蘭最少105天。若投資額高於門檻，逗留日數可相應減少。

斯坦福表示，新西蘭的投資者簽證類別將變得更簡單靈活，以鼓勵投資者選擇新西蘭，為該國帶來資本、技能與國際連結。財長威利斯相信這次變革可使新西蘭對外國高價值投資者更具吸引力和更易獲取投資，從而推動該國經濟增長。

該國的商業移民專家等估計，新政策對新西蘭低迷的地產市場是一劑強心針，且在澳洲撤銷類似簽證後，讓投資者對新西蘭的興趣增加。

（新西蘭廣播電台/路透社/彭博社）