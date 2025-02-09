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巴西總統擬准亞馬遜河出海口採油　遭環保人士諷「開戰換和平」 (13:00)

今年11月將主辦聯合國氣候大會（COP30）的巴西，總統盧拉頂住環保團體壓力，表明將批准位於亞馬遜河出海口的大型離岸石油開採工程上馬。

盧拉致力令巴西成為對抗全球暖化的領軍國家，卻始終支持石油開採，視之為國家經濟增長的關鍵。盧拉上周三重申巴西需要採油，指石油收益可用於資助昂貴的能源轉型。

國營巴西石油公司（Petrobras）正尋求在巴西北部阿馬帕州（Amapá）和北里約格蘭德州（Rio Grande do Norte，又譯北大河州）對出海域的盆地地區、即所謂「赤道邊緣」（Equatorial Margin）取得更多石油開採牌照。巴西石油估計，在面積達35萬平方公里的赤道邊緣海域，潛在石油蘊藏量高達100億桶，據政府數據顯示，巴西目前已證實的石油蘊藏量為159億桶。

然而，這項目招至強烈抨擊，因石油之類的化石燃料是全球溫室氣體排放的主要來源。儘管盧拉在阻止伐木和提升溫室氣體排放目標上取得成果，但專家批評赤道邊緣石油項目將重創其環保雄心，尤其是距離在亞馬遜地區城市貝倫舉行的COP30只差幾個月。

「你不能一邊做氣候領袖，一邊同時尋求增加化石燃料的產量。」曾執掌巴西環保機構IBAMA的阿羅荷（Suely Araujo）批評盧拉以油元資助能源轉型的說法，她說：「（這論述）相當於說我們想發動戰爭來達至和平。」

（法新社）

相關字詞﹕巴西 石油 氣候變化 全球暖化 碳排放 化石燃料 盧拉 開採石油 環保

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