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韓國多個政府部門、民營機構禁用DeepSeek　華外交部：沒要求違法採集數據 (19:06)

中國人工智能（AI）模型「深度求索」（DeepSeek）近日震撼國際，亦引發外界對其可能帶來的私隱安全等問題的關注。韓國多個政府部門以至金融等民營機構出於對這類生成式AI的憂慮，在周三及周四（5日至6日）分別陸續暫時禁用DeepSeek。對於多國禁止或限制使用DeepSeek，中國外交部發言人郭嘉昆周四對此表示，中國反對泛化國安概念，並強調政府沒有要求企業或個人違法採集數據。

繼韓國外交部、國防部、產業通商資源部周三限制通過可連接外部網站的電腦登錄DeepSeek平台後，統一部、農林畜產食品部、保健福祉部、環境部周四亦已經或即將屏蔽DeepSeek。韓聯社報道，企劃財政部亦正在考慮採取屏蔽措施。

韓國行政安全部周二（4日）已向中央及地方政府各部門發送公文，提醒職員使用生成式AI時注意安全，要求職員盡量不要輸入個人資訊、不要盲目相信生成式AI提供的資訊。

在過去兩天，亦有韓國其他民營企業及金融機構決定禁用DeepSeek。其中KB國民銀行及韓亞銀行完全封鎖下載或連接DeepSeek的程式和網站，科技界業內周三有消息稱，科企Kakao發出內部公告，禁止員工在工作時使用DeepSeek，電訊商LG U+亦禁止在內聯網使用DeepSeek。（韓聯社/法新社/中央社）

相關字詞﹕深度求索DeepSeek 韓國

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