日本多地破紀錄大雪  白川鄉積雪逾2米 (19:25)

日本氣象廳指出，截至周四上午11時的6小時，福島縣南會津町界地區降雪量達19厘米、宮城縣鳴子溫泉地區16厘米、岐阜縣白川鄉13厘米。

內閣官房長官林芳正周四上午在記者會表示，局部地區積雪可能繼續增加，呼籲民眾提高警覺，留意大雪與暴風雪影響交通。他同時呼籲恐降大雪地區民眾避免不必要的外出。

共同社報導，由於低於攝氏負42度的冷空氣流入北海道、東北地區上空約5000米處，加上強烈的冬季氣壓分佈狀況預計持續到本月9日，氣象廳持續呼籲民眾嚴防大雪、暴風雪、巨浪。

由於強烈寒流斷斷續續流入日本上空，北海道、東北地區到近畿地區、中國地區、四國地區、九州北部與南部的空氣狀態相當不穩定，局部地區的積雨雲相當發達。

截至周五上午6時預測的24小時降雪量分別為﹕北陸地區80厘米、東北地區70厘米、北海道、東海及近畿地區可能達50厘米。

（中央社）