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特朗普兒媳成主播  美現任總統家族首例 (18:30)

美國霍士新聞（Fox News）周三（5日）表示，已聘請美國總統特朗普的二兒媳勞拉（Lara Trump）擔任節目主持人，這是美國現任總統家庭成員首例。

法新社報道，現年42歲、曾任美國共和黨全國委員會共同主席的勞拉將主持黃金時段節目My View with Lara Trump，每周六晚間在霍士新聞頻道播出。霍士新聞行政總裁斯科特（Suzanne Scott）在聲明中讚揚勞拉是「一名有天賦的傳播人員」。

勞拉是特朗普次子埃里克（Eric Trump）之妻，2020年以來一直主持自己的網上節目，2021年至2022年擔任過霍士撰稿人。

霍士新聞與特朗普關係密切。在「特朗普2.0」內閣中，國防部長海格塞斯（Pete Hegseth）、運輸部長達菲（Sean Duffy）都曾是霍士節目主持人。

美國過去不乏總統親屬任職媒體的案例，但從未有過與現任總統關係如此密切的家庭成員主持電視新聞節目。小布殊的女兒珍娜（Jenna Bush Hager）2009年以特約記者身分加入國家廣播公司（NBC），但那是在小布殊卸任幾個月後。克林頓（Bill Clinton）之女切爾西（Chelsea Clinton）2011年至2014年在國家廣播公司新聞台工作，那也是在克林頓卸任多年之後。

（法新社/中央社）

相關字詞﹕特朗普；兒媳；勞拉；Lara Trump；霍士新聞 編輯推介

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