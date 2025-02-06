歐盟擬加強監管低價進口商品 中國電商成焦點 (00:46)

有歐盟委員會官員在背景簡報會表示，2024年有46億件低價商品進口到歐盟，平均每日1200萬個包裹，當中91%來自中國。另一官員則指根據歐盟國家消費者保護機關提供的資料，目前受檢視的進口危險商品逾70%來自中國。

歐盟委員會表示，歐盟27國僅6國負責監管89%的網購進口商品，對海關造成嚴重負擔，因此他們整合現有管理網絡平台、產品安全等相關法規政策工具，針對低價網購進口商品採取上述措施，要求成員國與歐盟機構合作執行，並在1年內評估成效以推出進一步行動。

有官員指去年進口到歐盟的低價品所給予的免稅優惠，估計讓歐盟少收約10億歐元（約81億港元）關稅，取消優惠後歐盟將推出簡化關稅系統，但關稅金額有待與成員國商討，官員強調新費用是交易商要付，而非消費者。

（中央社）