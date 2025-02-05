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特朗普子涉偷獵珍禽 意議員報案 (22:12)

美國總統特朗普的長子唐納德（Donald Trump Jr.）被控在意大利威尼斯潟湖區違法獵殺受保護的禽類。該區力倡環保的議員已向警方報案，指控唐納德犯法。

意大利威內托區（Veneto）議員扎佐尼（Andrea Zanoni）發布新聞稿指出，他在唐納德創立的全球探

險網站Field Ethos中，看到一部去年底拍攝的影片，其中有在威尼斯潟湖獵鴨的場景；影片拍攝地點Valle Pierimpie是受歐盟規範的特別保護區，從畫面可見，唐納德和其他人在該地獵殺了幾隻禽類。

扎佐尼表示，唐納德在影片中獵殺了一種瀆鳧（Casarca，或稱赤麻鴨），這是受到歐盟鳥類與野生動物法規保護的禽類，殺害或拘留此種動物可受刑事與行政制裁，意大利依法有權在境內執行管轄

權。

扎佐尼聲明指出，唐納德無權在意大利打獵，只有居住在意大利某些區域的居民有權在當地打獵，因為打獵必須持有證照，而證照須由該區居民提出申請。

扎佐尼表示已提出檢舉，要求區域政府說明，將對相關違法行為採取何種制裁，包括撤銷或暫停違法狩獵公司的授權。

意大利安莎（ANSA）通訊社報道，義大利「綠黨和左翼聯盟」（AVS）國會議員已同步向中央政府提出質疑，其他在野黨「五星運動」（M5S）與「民主黨」（PD）也表態會跟進提出質詢。意大利環境和能源安全部長弗拉廷表示正在等待報告，以了解更多狀況並掌握有關此案的所有資訊。

（中央社）

相關字詞﹕特朗普；唐納德；Donald Trump Jr.；偷獵；犯法；受保護動物 編輯推介

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