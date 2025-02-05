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全球暖化研究之父：《巴黎協定》遏全球升溫2℃內目標「已死」 (18:45)

國際頂尖氣候學家周二（4日）發表分析報告，表示全球暖化的速度一直被嚴重低估，直指2015年《巴黎協定》要遏止全球平均升溫幅度不高於工業化之前水平2℃的目標「已死」。

美國哥倫比亞大學教授漢森（James Hansen）有「全球暖化研究之父」之稱，1988年率先就氣候變化提出警告。儘管2015年各國達成里程碑式的遏止全球暖化《巴黎協定》，爭取把全球平均升溫幅度控制在不高於工業革命時期前2℃，甚至升溫不超出1.5℃，惟漢森周二在其研究團隊最新分析研究報告的新聞發布會，表示上述願景「是不可能發生的事情」。

其團隊的最新分析研究發現，地球氣候對溫室氣體排放趨增的敏感度，比原先所想的強烈。雲層的形成受全球暖化和氣溶膠（aerosol，懸浮在空氣中的細小固體或液體顆粒）污染影響，成了氣候不確定性的主要因素。此外，2020年推出的對抗航運污染政策，使過去能阻擋日光、抑制地球升溫的船舶燃料副產物硫酸鹽顆粒大幅減少，反而導致有更多的陽光熱力射到地球表面，令氣溫上升。

他們因此預測，未來幾年氣溫將維持於高於工業革命前平均氣溫1.5℃左右，使珊瑚礁壞死及引發更猛烈風暴。除非部署太陽地球工程（solar geoengineering，在大氣層釋放光散射懸浮粒子，減少地球對太陽能的吸收），否則最遲於2045年升溫幅度便將達至2℃左右。

雖然研究結果不樂觀，惟漢森表示仍應繼續減排減廢措施、對抗暖化的研究、向化石燃料徵稅和支持加快核能發展等，以避免地球踏上不歸路。（衛報/法新社）

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