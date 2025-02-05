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石破茂料周五晤特朗普　擬落實「美參與日防衛不動搖」 (14:54)

日本首相石破茂周四至周六（6日至8日）訪問美國，預計周五與美國總統特朗普會談。共同社周二（4日）引述日本政府相關人士報道，日美兩國政府正在協調，配合美日領袖會談後發表的聯合聲明中，擬寫入「美國對日本防衛的參與不動搖」。

共同社指出，2017年2月時任日本首相安倍晉三與特朗普會談後發表的聯合聲明中，寫明「美國動用一切種類軍事力量對日本防衛的參與不動搖」。特朗普重返白宮後的對日政策尚不明確，日本有意重新確認日美繼續開展安保合作。

關於寫明美國以包括核武的戰力參與「延伸威懾」，雙方也將展開協調。共同社稱，考慮到特朗普要求北約成員國增加國防預算，石破打算在會談中，說明基於2022年制定的《國家安保戰略》，擁有反擊能力和增加防衛開支及相關經費使其達到國內生產總值（GDP）2%的方針，為加強日美同盟威懾力採取的措施謀求理解。

中央社報道，迄今美日雙方就聯合聲明協調了大方向，當中寫明「將日美同盟定位為印度太平洋地區和平與穩定的基礎，推動日美在安全保障領域的合作，進一步強化日美同盟阻嚇力與反應能力」。有關針對中國的部分，聲明將寫入「反對藉由武力改變現狀的嘗試，並強調台灣海峽和平與穩定重要性」。在經濟方面，聯合聲明將寫明大幅增加日美之間的投資以及在人工智能（AI）及半導體等領域的合作。（共同社/中央社）

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