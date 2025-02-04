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法政府強行通過預算草案 面臨議會彈劾 (22:12)

法國總理貝魯（Francois Bayrou）周一（3日）在國民議會宣布，政府動用憲法相關條款授權，不經國民議會投票，強行通過了2025年國家財政預算草案以及社會保障預算草案的第一部分。法國極左翼政黨「不屈法國」隨即在國民議會提出對政府的不信任案，預計周三（5日）將表決是否彈劾政府。

　　

貝魯當天在國民議會發言中說，由於執政黨聯盟在國民議會的議席數不佔優，因此兩個預算草案顯然無法獲得超過半數議員的支持。2025年已進入2月份，法國無法在沒有預算的情況下運轉，因此政府動用憲法相關條款授權，不經國民議會投票，直接通過2025年國家財政預算草案以及社會保障預算草案的第一部分。

貝魯還表示，他將於本周再次動用憲法相關條款授權，不經國民議會投票，強行通過社會保障預算草案的其他部分。

據法國媒體報道，政府提出的國家財政預算目標是將法國2025年的公共赤字減少至國內生產總值的5.4%，為此將提高對高收入家庭和大企業的稅收，並削減多個政府部門開支。而社會保障預算草案旨在逐步恢復法國社會保障基金的收支平衡。

　　

法國憲法規定，一旦政府動用這一特殊授權，國民議會就有權提出對政府的不信任案並作表決。如果國民議會通過不信任案，政府將被彈劾，預算草案也將同時被否決。如果不信任案被否決，預算草案便獲通過。

　　

去年12月，法國前任總理巴尼耶因未經國民議會投票，試圖強行通過2025年社會保障預算草案，而遭國民議會投票彈劾辭職。

（新華社）

相關字詞﹕法國；預算案；彈劾；總理；財赤；削減開支；緊縮 編輯推介

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