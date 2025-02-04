DeepSeek狂潮衝擊  OpenAI與韓國Kakao結盟 (18:15)

法新社報道，擁有網上銀行、韓國最大叫車App（應用程式）和通訊軟件KakaoTalk的Kakao，宣布與OpenAI 建立合作關係之後，可將OpenAI旗下的ChatGPT用於其新AI服務，在AI產業競爭加劇之際，加入以OpenAI為首的全球聯盟。

DeepSeek的出現引發矽谷關注，原因是DeepSeek的高性能和理論上的低成本，對美國開發者敲響警鐘。

阿爾特曼表示：「我們很高興能為Kakao數以百萬計的用戶帶來先進的AI，並共同努力將我們的技術整合到服務中，從而改變Kakao用戶溝通和聯繫的方式。」

Kakao行政總裁鄭信雅則說，「Kakao非常了解如何用科技豐富日常生活」，並對與OpenAI建立「策略合作」感到「興奮」。

阿爾特曼還在首爾拜會了SK集團董事長崔泰源以及SK海力士CEO郭魯正，討論AI儲存晶片的合作，包括高頻寬記憶體（HBM）和AI服務。他還計劃拜會三星電子會長李在鎔。（法新社/中央社）