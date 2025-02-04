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法籍男遭印尼判死關押近20年  終遣返回鄉 (21:00)

法國籍男子阿特勞伊（Serge Atlaoui）在印尼被控犯下毒品相關罪名，自2007年起成為死囚。他周二（4日）將被遣返法國，期盼能在自己的國家重獲自由。

法新社報道，印尼針對毒品犯罪訂定了全球數一數二嚴苛的法律，但最近數周印尼釋放了6名備受矚目的囚犯，其中包括一名遭判極刑的菲律賓籍媽媽，「峇里島毒梟集團9人幫」（Bali Nine）的5名販毒集團成員也被遣返澳洲。

報道指印尼當局計劃派遣車隊，從雅加達的薩倫巴（Salemba）監獄將61歲的阿特勞伊送往雅加達主要機場，並移交給法國警方。阿特勞伊隨後將搭上飛往巴黎的商用航班，預計明早抵達。

阿特勞伊的代表律師表示，阿特勞伊抵達後將被送往巴黎郊區的波比尼（Bobigny）並交給檢方，他可能在等待重新量刑期間遭到拘留，但將要求法國法院「更改判決，讓他重獲自由」。

法國當局於去年11月4日正式要求印尼遣返阿特勞伊。法國、印尼兩國司法部長今年1月24日達成協議，阿特勞伊才得以返國。

印尼在協議中表示，由於阿特勞伊「罹患疾病」，因此決定「不處決死囚」，並「基於人道考量」允許他返國。印尼也將是否給予他「寬恕、赦免或減刑」的決定權交給法國政府。

阿特勞伊於2005年在雅加達郊區一間製毒工廠被捕，現場查獲數十公斤毒品，當局指控他涉嫌研製毒品。但他始終否認走私毒品，並聲稱他以為自己是在一座工廠負責安裝機器。

（法新社/中央社）

相關字詞﹕印尼；死刑；販毒；法國；遣返 編輯推介

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