OpenAI行政總裁：「沒計劃」控告DeepSeek (01:00)

OpenAI行政總裁阿爾特曼周一晚在東京與科技投資巨擘軟銀集團負責人孫正義共同拜會日本首相石破茂。阿爾特曼告訴媒體，OpenAI「沒計劃」控告中國新創公司「深度求索」（DeepSeek）。DeepSeek強大且開發成本似低的AI聊天機器人，引發矽谷的關注。
法新社報道，人工智能（AI）聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI上周警告，中國企業正努力試圖仿冒其先進的AI模型。
不過，阿爾特曼（Sam Altman）周一在東京告訴記者：「不，我們目前沒計劃控告DeepSeek，我們只會繼續打造優異的產品，以模型實力引領世界。」阿特曼也再度表示：「DeepSeek的確是令人印象深刻的模型，但我們相信我們將繼續向前沿推進，推出優異的產品，所以，我們樂見出現對手。……我們過去曾面對許多對手，但我想推動技術進步
和保持領先，符合所有人的利益。」
DeepSeek表現近日備受注目，惟亦引發一連串指控，有聲音指控DeepSeek對AI聊天機器人ChatGPT等美國領先的科技實行逆向工程。OpenAI曾表示，對手使用一種名為「蒸餾」（distillation）的技術，即較小的AI模型透過模仿較大模型的行為和決策模式來學習，類似學生向老師學習的方式。
不過，OpenAI本身也面臨多宗侵犯知識產權的指控，這些指控主要和使用受版權保護內容訓練其生成式AI模型有關聯。（法新社/中央社）
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