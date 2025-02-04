OpenAI行政總裁：「沒計劃」控告DeepSeek (01:00)

法新社報道，人工智能（AI）聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI上周警告，中國企業正努力試圖仿冒其先進的AI模型。

不過，阿爾特曼（Sam Altman）周一在東京告訴記者：「不，我們目前沒計劃控告DeepSeek，我們只會繼續打造優異的產品，以模型實力引領世界。」阿特曼也再度表示：「DeepSeek的確是令人印象深刻的模型，但我們相信我們將繼續向前沿推進，推出優異的產品，所以，我們樂見出現對手。……我們過去曾面對許多對手，但我想推動技術進步

和保持領先，符合所有人的利益。」

DeepSeek表現近日備受注目，惟亦引發一連串指控，有聲音指控DeepSeek對AI聊天機器人ChatGPT等美國領先的科技實行逆向工程。OpenAI曾表示，對手使用一種名為「蒸餾」（distillation）的技術，即較小的AI模型透過模仿較大模型的行為和決策模式來學習，類似學生向老師學習的方式。

不過，OpenAI本身也面臨多宗侵犯知識產權的指控，這些指控主要和使用受版權保護內容訓練其生成式AI模型有關聯。（法新社/中央社）