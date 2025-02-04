美國強勢施壓觸發加拿大人愛國心　罷買美國貨噓美國國歌 (00:00)

加國人視特朗普實施的懲罰性關稅等言行，是對長期盟國加拿大的輕蔑和欺凌，隨之萌生的反美和愛國情緒與日滋長。加國人嘗試以消費行為反擊，響應總理杜魯多提出盡可能選購國貨和抵制美國貨的呼籲。超市、雜貨店和商店以告示牌、標籤強調加拿大出產或製造的商品。

社交平台亦流傳教人避用美國產品的帖文、可替代美貨的加國產品清單，連報章、電視劇也有教避用美國消費品。有消費者告訴加拿大廣播公司，他們打算只買國產貨，亦有人明言罷遊美國。商家針對特朗普想將加拿大納為美國「第51州」之言而印製的「加大拿是非賣品」字樣帽子，則成暢銷產品，安大略省長福特（Doug Ford）也公開戴上。他周日指示魁北克省酒管局無限期停賣美國出產的各款酒類。卑詩省長尹大衞（David Eby）亦宣布該省會立即停售來自美國「紅州」（共和黨控制州分）的酒。

有望接替杜魯多出任總理的前副總理方慧蘭周日發表聲明說，杯葛美國貨是對抗特朗普和其「億萬富豪好友們（馬斯克等人）」的最好方法。

（金融時報/BBC/CBC）