澳洲「水深火熱」　昆士蘭暴雨成災　墨爾本熱浪高溫39℃ (18:30)

昆士蘭省省長克里薩富利周一警告說：「我們將看到大範圍的降雨和風暴席捲昆士蘭北部大部分地區。我們持續為未來可能出現的更多降雨和可能發生的更多洪水做好準備。」他說，大堡礁附近的熱門沿海景點湯斯維爾市（Townsville）部分遭洪水淹浸的地區，已被列為「黑區」。當局已要求湯斯維爾市2100人於上周六撤離，但約有一成人拒絕離開。

警方表示，一名60多歲女子周日在距湯斯維爾市約100公里的小鎮英厄姆（Ingham）搭乘救援船時，因翻船身亡。湯斯維爾與英厄姆之間一條橋樑遭洪水沖斷，昆士蘭省主要沿海公路布魯斯高速公路（Bruce Highway）部分路段也遭洪水沖毁。湯斯維爾市當局預計，洪水周二早上達高峰，目前因對外道路中斷，部分社區陷孤立狀態。

與此同時，澳洲東南部遭熱浪侵襲，周一下午墨爾本氣溫錄得37.7℃，預計最高為39℃；阿德萊德午後氣溫達40.3℃，預測最高為41℃。氣象學家指出，墨爾本連續3天出現異常炎熱天氣令人關注，墨爾本對上一次連續3天氣溫超過37℃是在2014年。

（法新社/BBC/衛報）