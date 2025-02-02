話你知●特2.0首波關稅新招　《國際緊急經濟權力法》存法律爭議 (22:30)

IEEPA在1977年生效，賦予總統廣泛權力實施經濟和金融制裁，從而應對危機。IEEPA理論上也是實施關稅的最快渠道，惟以往未曾作為開徵關稅依據，特朗普這次是開了先例。

對比之下，「特朗普1.0」針對鋼、鋁以及中國貨物等開徵的關稅，都按照《1974年貿易法》的「特別301條款」，經過數月調查及公眾諮詢等常規程序才出招。

然而，特朗普利用IEEPA開徵關稅，其合法性難免會惹來爭議，有貿易律師已指美國工商界可能會入稟挑戰。

路透社分析，史上最接近的例子是IEEPA面世前，1971年美國總統尼克遜援引《1917年對敵貿易法》，向所有國家貨品開徵10%全面關稅，以應對美元脫離金本位後，進口貨物湧入所引發的收支危機，此舉當年獲法庭支持。惟曾任世貿上訴法官的喬治城大學貿易法教授希爾曼質疑，目前芬太尼和非法移民爭議未足以構成緊急狀態，關稅也不是直接針對芬太尼，合法性存疑。

（路透社）