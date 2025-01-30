華盛頓載64人內陸機撞軍用直升機　尋獲28遺體　發現其中一個黑盒【短片】 (19:50)

【19:50更新】現場尋獲28具遺體。（NBC4）

【17:50】潛水員在波多馬克河水域發現相信是肇事客機的其中一個黑盒，目前未清楚該黑盒是用作記錄飛行表現或是駕駛艙內的對話。（CBS）

【16:08】英國廣播公司（BBC）引述消息稱，現場尋獲19具遺體。（BBC）

【13:02】現場暫尋獲18具遺體，並澄清未有人獲救。（BBC/路透社）

【11:39】肇事飛機是美國航空的內陸機5342，由堪薩斯威奇托（Wichita）飛往華盛頓，在接近列根國家機場時與一架軍用黑鷹直升機相撞，內陸機墜落於波多馬克河（Potomac River）。美國航空稱，機上有60名乘客及4名機組人員。直升機上有3名軍人，當時正在訓練。列根國家機場暫停所有航班升降。

美國總統特朗普在社交媒體Truth Social發文稱，事發時飛機「正以完美的常規路線靠近機場」，加上天清，飛機燈號亮起，質疑軍用直升機為何未有上升下降，批評控制塔未有及時指引直升機，指出這個壞情況原本可避免。（路透社/法新社/CNN）