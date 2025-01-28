DeepSeek異軍突起　見證AI成中美戰場 (00:00)

中國低成本開源人工智能（AI）模型DeepSeek備受美國科技界以至金融市場注目，再次反映AI已成為中美科技戰的主要戰場。
通用人工智能（AGI）之路 成本惹反思
《明報》國際版的「特朗普2.0前瞻」系列的「AI曼哈頓計劃篇」，正好點出美國政界、商界、科技界以至軍方都愈來愈憂慮在AI領域的優勢會被中國反超，這也是為何在特朗普重返白宮前，美國政界開始醞釀支持「AI版曼哈頓計劃」，把焦點放在開發以認知能力全面超越人類為目標、被認為具有龐大商業和軍事潛力的「通用人工智能」（AGI）。
其一例子是特朗普上任後數日，即宣布ChatGPT開發商OpenAI、軟銀及甲骨文這3間科技巨頭將創建一家名為Stargate的新公司，投資高達5000億美元（約3.9萬億港元），形容為「史上最大的AI基建項目」，讓美國在AI領域保持領先中國等對手。當時OpenAI行政總裁奧爾特曼（Sam Altman）聲言，項目能確保AGI會在美國建立。OpenAI主要對手Meta隨即宣布650億美元（約5070億港元）的AI基建投資。
然而，在同樣以研發AGI為長遠目標的DeepSeek展示AI研發另有低成本的出路後，有評論形容AI研發格局已被改寫。美國會如何重新思考在AI研發的投資，將會成為「AI版曼哈頓計劃」以至其他有關AI的重磅投資會否成事的關鍵。
衝擊美AI業界「開源」「閉源」之爭
DeepSeek對美國AI業界的另一衝擊，在於它主打「開源」（open-source）。正如上述「AI曼哈頓計劃篇」的另一文章指出，美國AI業界原本有「封閉（或閉源）」與「開源」之爭，OpenAI（主要產品：GPT）是「閉源」的代表，Meta（主要產品：Llama）則是「開源」的代表，DeepSeek的成功令風向轉往支持「開源」的路線。Meta AI首席科學家楊立昆（Yann LeCun）便主張，DeekSeek異軍突起的正確解讀應是「開源模型正超越專有（閉源）模型」，而非中國在AI領域正超越美國。