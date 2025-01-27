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迎「數碼遊牧」潮  新西蘭開放訪客遠距工作 (20:30)

新西蘭為振興觀光及經濟，移民部長史丹福周一宣布，即日起放寬訪問簽證（visitor visa）規定，開放前來渡假的旅客也能遠距工作，期盼藉此增進消費，並讓旅客愛上新西蘭。

路透社報道，新西蘭移民部長史丹福（Erica Stanford）在聲明中表示：「這是新西蘭得以拓展的全

新旅遊市場，我們希望人們將我國視為理想的地方，能夠一邊旅遊、一邊工作。」

目前除免簽國家或地區護照以外，到新西蘭旅遊、商務考察、訪友、探親、數碼遊民（透過數碼科技移動辦公以支援生活和旅行者）或短期訪問者，都會被要求申請訪問簽證。

史丹福在記者會中宣布這項政策後表示，目前不清楚有多少人會這麼做，但別國的數碼遊牧簽證

（digital nomad visas）「異常受歡迎」，而新西蘭的目標是吸引那些希望在這裏工作和旅遊的人。

她說：「我期待這些人待在這裏的時間會比以往更久，正因待得更久，他們的消費也會更多。而我們真正期望的是，他們會愛上這個地方。」

新西蘭經濟去年第3季陷入技術性衰退，政府正設法振興經濟。紐西蘭受到COVID-19疫情期間邊境關閉影響，觀光旅遊業至今未完全復蘇，國際旅客量僅恢復到2019年的86%左右。

（路透社/中央社）

相關字詞﹕新西蘭；數碼遊牧；簽證；訪客；遊客；旅遊 編輯推介

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