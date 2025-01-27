大阪迎世博 全市戶外公共場所即日起禁煙 (19:30)

日本朝日新聞報道，大阪市政府希望趁主辦吸引許多外國觀光客來訪的世博機會，向國際宣傳大阪是乾淨清潔城市。

大阪市政府已從2007年起實施「路上喫煙防止條例」，但實施區域僅限JR大阪站及南海難波站附近等6處戶外公共場所。

在取得世博主辦權後，讓大阪市政府決定進一步嚴格限制戶外公共場所吸煙。前市長松井一郎主張「作為舉辦世博的自治體，要以沒有二手煙的大城市為目標」，所以決定全面禁止戶外公共場所吸煙。

經過去年3月修正大阪市自治條例後，確定禁止在全市的公路及公園內吸煙；受規範的除傳統紙煙外，也包括加熱式煙品。

在禁令擴大的同時，大阪市政府也在車站周邊及公園等地設置戶外吸煙區，預計在世博開幕前可新增約200處。另外，在世博開幕前，負責取締違規吸煙並開罰單的稽查人員，預計也將增加到100人左右。

此外，大阪府4月將全面實施「被動喫煙（二手煙）防止條例」，座位面積超過30平方米的餐飲店，若沒有設置專用吸煙室，原則上禁止吸煙。

（中央社）