明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時國際

大阪迎世博 全市戶外公共場所即日起禁煙 (19:30)

日本大阪市政府為迎接4月開幕的2025年世界博覽會（大阪關西世博），從今天（27日）起全面禁止戶外公共場所吸煙，加熱煙同受管制，違者可罰款1000日圓。

日本朝日新聞報道，大阪市政府希望趁主辦吸引許多外國觀光客來訪的世博機會，向國際宣傳大阪是乾淨清潔城市。

大阪市政府已從2007年起實施「路上喫煙防止條例」，但實施區域僅限JR大阪站及南海難波站附近等6處戶外公共場所。

在取得世博主辦權後，讓大阪市政府決定進一步嚴格限制戶外公共場所吸煙。前市長松井一郎主張「作為舉辦世博的自治體，要以沒有二手煙的大城市為目標」，所以決定全面禁止戶外公共場所吸煙。

經過去年3月修正大阪市自治條例後，確定禁止在全市的公路及公園內吸煙；受規範的除傳統紙煙外，也包括加熱式煙品。

在禁令擴大的同時，大阪市政府也在車站周邊及公園等地設置戶外吸煙區，預計在世博開幕前可新增約200處。另外，在世博開幕前，負責取締違規吸煙並開罰單的稽查人員，預計也將增加到100人左右。

此外，大阪府4月將全面實施「被動喫煙（二手煙）防止條例」，座位面積超過30平方米的餐飲店，若沒有設置專用吸煙室，原則上禁止吸煙。

（中央社）

相關字詞﹕大阪；禁煙；世博；電子煙 編輯推介

上 / 下一篇新聞