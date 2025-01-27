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「寂寞歐盟」調查：5000萬人常感寂寞  危害健康及社會 (18:30)

年輕人比率最高出人意表

中央社周一（27日）引述歐盟跨機構大型研究計劃「寂寞歐盟」調查結果報道，27個歐盟成員國民眾，平均13%經常覺得寂寞，相當於5000萬人口，且寂寞致死率高於肥胖症，不止影響健康和社會緊密度，也影響政治行為。歐盟官員在去年11月下旬一場聽證會表示，寂寞被形容為「沈默的流行病」。

該委員會委託跨領域專家做的「寂寞歐盟」（Loneliness in the European Union）研究計劃，包含在2022年12月針對歐盟27國16歲以上民眾的問卷調查，樣本數逾2.7萬人，以及根據精神測定方法進一步分析，是歐盟首度對此議題做的大規模先導計劃。

其主要發現，除了有13%歐洲人在受調查時的過去4周裏經常覺得寂寞，也有35%歐洲人處於有時感到寂寞的狀態。其中以島國愛爾蘭最嚴重，盧森堡、保加利亞和希臘次之；寂寞比率最低的是荷蘭、捷克、克羅地亞和奧地利。

研究報告指出，寂寞帶來過早死亡的風險度比肥胖症還高，致命程度相當於每天抽15支香煙。寂寞感高的人血壓易升高、睡眠易中斷，也有更多心血管問題。

寂寞現象也會影響公共財政。雖然尚無歐盟整體數據，但該研究舉例，西班牙公共健康服務每年為此花費約140億歐元，荷蘭每年心理健康支出有10%花在這個問題上。

寂寞的人甚至更傾向在健康或財務上冒險。例如歐盟調查顯示，經常感到寂寞者在開車時冒險的比率較所有人平均多了7.4個百分點，在財務決定上冒險的也多了6.8個百分點。

該研究另指出，寂寞容易導致對社會的不信任。該研究團隊召集人、波鴻魯爾大學（Ruhr University Bochum）教授魯曼（Maike Luhman）在歐洲議會的聽證會上說，寂寞者更傾向反社會、相信網絡流傳的陰謀論，因此也會影響民主發展。

該調查也發現，有別於過去研究多顯示長者更易寂寞，但這次歐盟調查卻出現16歲至24歲年輕人經常感到寂寞的比率最高，且年齡層愈高寂寞感愈低。此外，移民第2代、貧窮、失業、性傾向少數者的寂寞佔比也較高。

專家指出，青少年寂寞現象相較長者更被忽略，但寂寞降低了溝通能力、社會融入的表現，影響公平機會，造成從教育、就業到社會的惡性循環。

（中央社）

相關字詞﹕寂寞；歐盟；健康；社會 編輯推介

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